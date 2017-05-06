استعدي للتويج بلقب «ملكة جمال العرب».. إليكِ الشروط

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فستان أنيق، فوقه شعرها المنسدل، وفى خطوات ثابتة، تخطو أعلى خشبة المسرح، لتتوج كملكة جمال العرب، هكذا تحلم أغلب الفتيات، خاصة بعد فتح القائمون على المسابقة باب التقديم.

"مسابقة ملكة جمال العرب" تقام كل عام، وتضم مشاركات من كل الدول العربية، وتهدف إلى تسليط الضوء على الفتيات العرب ذات الثقافات والمجالات المختلفة.

حتى تستطيع الفتاة، تحقيق حلمها، والتقديم للمسابقة، عليها أن تكون عربية، حاصلة على الجنسية الأمريكية، يتراوح عمرها ما بين 18 إلى 27 عاما.

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الدول العربية المشاركة، لتتويج ملكة جمال العرب، تفتح باب التقديم للمسابقة في بلادها، وتختار الأفضل فيهم، لتمثليلها، والثقافة والعمل العام والجمال والوزن والطول، هو معيار الأختيار بجانب الشروط التي وضعتها المسابقة.

"مسابقة جمال العرب" بدأت منذ سنوات، من أجل النهوض بالفتيات العربيات، فهي تمثل حدث خيري، يشارك فيه الأثرياء ورجال الأعمال العرب، داخل الأمم المتحدة، لمعرفة الجميع بحياة وثقافة الأمريكيين العرب.