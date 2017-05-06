أخبار عاجلة

الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
4 ملايين جنيه لإنشاء صرف صحي ووحدة محلية بالوادي الجديد -
بالأسماء.. تعيينات جديدة بعدد من المعاهد الصناعية والهندسية الخاصة -
ضبط هارب من تسديد 5 ملايين جنيه وتنفيذ ١٧ حُكمًا قضائيًا بالسيدة زينب -
هل يحق للمستبعدين من رئاسة الهيئات القضائية الطعن على قرارات الرئيس؟ -
تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى -
صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة -
مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية» -
«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان -
فيديو| خبير دبلوماسي: الكويت لديها فائض مالي كبير ترغب في استثماره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. التحرير

استعدي للتويج بلقب «ملكة جمال العرب».. إليكِ الشروط

Google+ Print
استعدي للتويج بلقب «ملكة جمال العرب».. إليكِ الشروط استعدي للتويج بلقب «ملكة جمال العرب».. إليكِ الشروط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فستان أنيق، فوقه شعرها المنسدل، وفى خطوات ثابتة، تخطو أعلى خشبة المسرح، لتتوج كملكة جمال العرب، هكذا تحلم أغلب الفتيات، خاصة بعد فتح القائمون على المسابقة باب التقديم.

"مسابقة ملكة جمال العرب" تقام كل عام، وتضم مشاركات من كل الدول العربية، وتهدف إلى تسليط الضوء على الفتيات العرب ذات الثقافات والمجالات المختلفة.

15844133_1816911638521471_7510121734045629092_o

حتى تستطيع الفتاة، تحقيق حلمها، والتقديم للمسابقة، عليها أن تكون عربية، حاصلة على الجنسية الأمريكية، يتراوح عمرها ما بين 18 إلى 27 عاما. 

شاهد أيضا

الدول العربية المشاركة، لتتويج ملكة جمال العرب، تفتح باب التقديم للمسابقة في بلادها، وتختار الأفضل فيهم، لتمثليلها، والثقافة والعمل العام والجمال والوزن والطول، هو معيار الأختيار بجانب الشروط التي وضعتها المسابقة.

920616_1677950715750898_5562439061939877134_o

 "مسابقة جمال العرب" بدأت منذ سنوات، من أجل النهوض بالفتيات العربيات، فهي تمثل حدث خيري، يشارك فيه الأثرياء ورجال الأعمال العرب، داخل الأمم المتحدة، لمعرفة الجميع بحياة وثقافة الأمريكيين العرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى

تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى

صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة

صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة

مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان

«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان