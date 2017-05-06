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«مرسيدس» تدعم فئة «G» بإصدارين جديدين

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«مرسيدس» تدعم فئة «G» بإصدارين جديدين «مرسيدس» تدعم فئة «G» بإصدارين جديدين

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أعلنت شركة "مرسيدس" الألمانية العملاقة، عن عزمها إطلاق إصدارين من فئة "G-Class" الخاصة بطراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV".

وبحسب "NDTV" الهندية، فإن الشركة الألمانية العملاقة تخطط لطرح إصدارات خاصة من "G 500" و"G 300" بشكل مغاير للنسخ الحالية من السيارتين.

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وتعتمد الشركة الألمانية خلال الفترة الحالية، على خطة تطوير شاملة للإصدارات بشكل عام، خاصة الفئات الخاصة بالسيارات الرياضية التي تعمل بالدفع الرباعي.

وشهدت الفترة الماضية تزايد الطلب بقوة على الإصدارات الرياضية متعددة الأغراض في العديد من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أجبر العديد من الشركات على إعادة رسم خططها التسويقية بما يخدم هذا النسق بشكل رئيسي.

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