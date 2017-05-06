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خليط طبيعي يقضي على "جير الأسنان ورائحة الفم الكريهة" في 5 دقائق

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خليط طبيعي يقضي على "جير الأسنان ورائحة الفم الكريهة" في 5 دقائق خليط طبيعي يقضي على "جير الأسنان ورائحة الفم الكريهة" في 5 دقائق

إذا كنتِ تسعين للتخلص من أزمة تراكم الجير على الأسنان، حتى مع الإعتناء بالنظافة الشخصية وتنظيف أسنانك يوميًا مرتين إلا أن الجير يلازمك ويسبب لكِ رائحة كريهة بالإضافة إلى الإحراج الدائم أمام أصدقائك وعائلتك مما يجعلك تخفي ابتسامتك دائمًا.

لذلك أنت بحاجة لتجربة ما نصح به خبراء التجميل، ونشره موقع "شير كير"، من طريقة مجربة وفعالة للتخلص من الجير نهائيًا والحصول على أسنان قوية وناصعة البياض.
المكونات:
كركم.
ليمون.
زيت جنين القمح.
زيت لوز مر.
 

الطريقة:

تخلط المكونات معًا وتغسل أسنانك بواسطة الخليط يوميًا.
 
المصدر : صدى البلد

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