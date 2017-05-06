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يمكنك بالموبايل تحديد البطيخة «الحمرا» من «القرعة»

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يمكنك بالموبايل تحديد البطيخة «الحمرا» من «القرعة» يمكنك بالموبايل تحديد البطيخة «الحمرا» من «القرعة»

من أهم الفواكه التي تميز موسم الصيف، حيث يرغب في شرائها المواطن المصري، كما أنها تتميز بسعرها القليل الذي يناسب جميع الطبقات سواء كانت غنية أو فقيرة، ولكن أهم ما يميز فاكهة البطيخ  أنها تروي الإنسان وخاصة في الحر الشديد، عندما تخرج من الثلاجة.

وأهم ما يحير المواطن عند شراء البطيخة، هل هلا حمراء أم عكس ذلك، حيث أنه لو استطاع الحصول على البطيخة الحمراء أصبحت حلوة المذاع طعمها جميل والعكس.

ومن اهم التطبيقات الحديثة التي ظهرت على الموبايل مؤخراً، تطبيق يمكنه التعرف على البطيخة الحمراء من بين البطيخ، حيث تداول النشطاء هذا التطبيق على مواقع الفيس بوك، حيث يعمل التطبيق على الموبايل ويمسى “watermelon prober”، ويمكنه التعرف على البطيخة الحمراء أو القرعاء من خلال صوت الخبطة باليد على البطيخة.

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المصدر : مصرفايف

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