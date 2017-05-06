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بالفيديو: حمدين صباحي يتجاوز الخطوط الحمراء في أجرأ هجوم له على النظام الحالي ويدعو إلى الثورة عليه وسط تهليل كبير له

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بالفيديو: حمدين صباحي يتجاوز الخطوط الحمراء في أجرأ هجوم له على النظام الحالي ويدعو إلى الثورة عليه وسط تهليل كبير له بالفيديو: حمدين صباحي يتجاوز الخطوط الحمراء في أجرأ هجوم له على النظام الحالي ويدعو إلى الثورة عليه وسط تهليل كبير له

حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الخاسر لمرتين متتاليتين في انتخابات الرئاسة، بالرغم من عدم ظهوره خلال الفترة الماضية إلا نادراً، عاد اليوم ليشن هجوماً عنيفاً على النظام الحالي ويشبهه بنظام مبارك الذي ثار المصريون ضده.

وقال حمدين صباحي في لقاء له مع مؤيديه، أن مصير مصير والمصريين مرتبط باستكمال ثورة يناير 2011، مطالباً بالثورة ضد النظام الحالي، مشيراً إلى أنه لم يتحقق شئ حتى الآن من مطالب ثوار يناير وهي “العيش والحرية والكرامة”.

 

وأضاف صباحي وبحسب قوله أن هذا النظام إعادة لنظام مبارك الذي ثار المصريين عليه، بل إنه أشار إلى أن النظام الحالي هو استنساخ للنظام البائد بل هو أسوأ منه، وذلك حسب زعمه، مما جعل مؤيديه يهللون قائلين “إحنا مكلين زي ما قال حمدين”.

 

 

المصدر : مصرفايف

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