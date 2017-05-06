شيماء مصطفى

اسعار سخانات الغاز والكهرباء في مصر

نقدم لكم اليوم، اسعار سخانات الغاز والكهرباء في مصر 2017 والتى ارتفعت اسعارها بشكل كبير في الشهور الماضية كم يعلم الجميع، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار، ومعظم الأجهزة الكهربائية المتاحة في الأسواق المصرية، يتم استيردها من الخارج، وإليكم أهم اسعار سخانات الغاز والكهرباء في مصر 2017.

اسعار سخانات الغاز والكهرباء في مصر 2017

سعر سخان الغاز تورنيدو 10 لتر ابيض اللون، هو 820 جنية.

سعر السخان الكهربائي وايت ويل 30 لتر، هو 1175 جنية.

سعر السخان الكهربائي يونيون اير 30 لتر، هو 990 جنية.

سعر السخان الكهربائي كريازي 55 لتر، هو 1350 جنية.

سعر السخان الكهربائي كريازي 65 لتر، هو 1550 جنية.

اسعار السخانات في مصر

سعر سخان الغاز يونيون اير سعة 6 لتر، هو 1200 جنية.

سعر سخان الغاز كريازي 5 لتر، هو 1500 جنية.

سعر سخان الغاز تورنيدو سعة 5 لتر، هو 1960 جنية.

سعر السخان الكهربائي تورنيدو 45 لتر، هو 925 جنية.

سعر السخان الكهربائي تورنيدو 35 لتر، هو 880 جنية.

سعر السخان الكهربائي تورنيدو 55 لتر،هو 995 جنية.

اسعار السخانات 2017

سعر السخان الكهربائي تورنيدو سعة 65 لتر، هو 1.029 جنية.

سعر السخان الكهربائي يونيون اير سعة 30 لتر، هو 990 جنية.

سعر سخان الغاز يونيون اير سعة 6 لتر، هو 1200 جنية.

سعر السخان الكهربائي اولمبيك 60 لتر، هو 1300 جنية.

سعر السخان الكهربائي يونيون اير سعة 50 لتر، هو 1210 جنية.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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