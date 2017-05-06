«المطورون» يروجون للقطاع العقاري في المعرض المصري بـ«الكويت»

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حرصت عدد من شركات الاستثمار العقاري والإنشاءات، على الترويج للقطاع العقاري المصري عبر عدد من مشروعاتها، بالمعرض المصري العقاري الدولي في الكويت، الذي تنتهي فعالياته اليوم السبت.

قال أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إن المعرض له أهمية كبرى في جذب الاستثمارات العربية والخليجية على وجه التحديد، للسوق المصرية وتبادل الآراء والإطلاع على أحدث المستجدات على الساحة العقارية، خاصة أنه واحد من المعارض العقارية الكبرى، إذ يشارك به أكثر من 150 مطور عقاري عربي ودولي، يستعرضون أكبر المشروعات في الشرق الأوسط والوطن العربي.

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وأكد دويدار، في تصريح صحفي، أن استراتيجية الشركة تقوم على الحرص على الاستفادة من التجارب العالمية الفريدة للمجتمعات المتقدمة، مع الحفاظ على الميراث الثقافي المصري، وظهر ذلك واضحا في مشروع «زيزينيا المستقبل» أحدث وأكبر مشروعات الشركة، التي تشارك به في المعرض المصري العقاري الدولي، والذي يعد نقلة حقيقية في السوق العقاري.

وقال إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس ادارة شركة كونسبت للتطوير العقاري، إن مشاركة الشركة في معرض النخبة تعد ثالث مشاركة لها في معارض خارجية منذ بداية العام، بعد مشاركتها في معرضي سيتي سكيب قطر، مارس الماضي، وإيجي فيو قطر، أبريل الماضي، وتخطط للتوسع في الخليج مع زيادة طلب المصريين العاملين في الخارج على شراء العقارات، بعد الميزة التى أضافها تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار للعقارات المصرية خارجيا.