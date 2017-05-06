«التحرير» ترافق عجوز العربة في رحلة «الرزق الحلال»: «الحكاية في 19 صورة

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رصدت عدسة التحرير، 20 صورة توضح كيف يقضي زكريا أحمد، 77 عاما، والمعروف إعلاميا بـ"عجوز العربة"، يومه.

العجوز الذي يقطن بمنطقة الجلاء في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، يعمل في جمع الكارتون والأوراق من محال البقالة، ثم بيعه لكسب قوت يومه.

1- يقرأ القرآن قبل الخروج إلى العمل في شوارع المنصورة.

2 - يشرب كوبا من الماء وبجواره زوجته.

3 - زوجته تقبل يده قبل نزول إلى العمل.

4 - أثناء خروجه من شقته المتواضعة للعمل في تمام التاسعة صباحا.

5 - يتكئ على أحد جدران الشقة لكي يواصل الخروج والسير.

6 - الشقة في عمارة سكنية مكونة من 6 طوابق وهي عبارة عن حجرتين صغيرتين.

7 - عجوز العربة أثناء النزول على السلم - الذي اشتكي منه - وطالب أن يسكن في الطابق الأول أو الثاني.

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8 - في الشارع أمام العمارة التي يسكن بها مع أسرته الصغيرة.

9- العربة التي يجمع فيها الكارتون من شوارع المنصورة.

10- أثناء فك السلسلة التي يحمي بيها العربة من السرقة.

11- يربط العربة بوسط جسده بحبل ليجرها.

12 - يسير في الشارع.

13- يخرج من الشارع الصغير الذي يسكن فيه لبدء العمل وجمع الكارتون.

14- زوجته تودعه قبل مغادرة الشارع.

15 - يجمع الكارتون من محال البقالة في شوارع المنصورة.