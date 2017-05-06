صور| طلاب مدرسة في الشرقية يجسدون وقفة الزعيم أحمد عرابي بـ«الحمار»

التحرير

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كتبت:- ريهام الوجيه

جسد طلاب مدرسة كفر سليمان الابتدائية، بمركز الزقازيق، محافظة الشرقية، عرضا مسرحيا استعرضوا، خلاله محاكاة لوقفة الزعيم أحمد عرابي أمام الخديو توفيق، مستخدمين حمار ومخدة وعصا، ما أثار حالة من السخرية والدهشة عبر موقع "فيسبوك".

وقال مدير المدرسة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير، إن ميزانية الأنشطة المدرسية ضعيفة جدا، ما دفع الطلاب إلى تقديم العرض بأقل الإمكانيات المتاحة، موضحا أن المحاكاة رمز للعيد القومي للمحافظة، ما ينمي الانتماء لدى الأطفال.

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وذكر المدير أن العرض المسرحي تم تقديمه أمام لجنة الجودة، التي زارت المدرسة، تمهيدا لاعتمادها، مشيرا إلى أن اللجنة أثنت على أنشطة المدرسة خلال زيارتها.

وأضاف أن الصور المتداولة للوقفة، لافتًا إلى أن السيوف كانت بلاستيكية، والاستعانة بالحمار راجع لصغر سن الأطفال، وخطورة الاستعانة بحصان حقيقي أو آلة حادة خلال العرض.



