علي جمعة: «زيادة الأسعار اختبار من الله.. أصبروا شوية هنتنعنش في 2018»

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الله أمر بعدم تسعير السلع مراعاة للفقير، وأمر بالعمل، موضحا أن الأحوال الاقتصادية والمعيشية ستتحسن في مصر عام 2018، بفرجٍ وكرمٍ من الله.

وطالب جمعة، خلال برنامج "والله أعلم"، المذاع على قناة "cbc": "المواطن بيتحمل ارتفاع الأسعار.. هتنعنش معانا إن شاء الله في أول 2018، ويا مصريين أصبروا الكلام ده اختبار من الله".

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واستكمل: "هذا الأمر مرتبط بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم، والزهد في الدنيا هى حالة نفسية يتدرب بها الإنسان، فتقليل الأقل سواء كان الإنسان غني أو فقير، يجعله قادر على تحمل أي مصائب تواجهنا".

وتابع: "الله هو الرازق، وعلى الإنسان أن ينظر لمن هو أقل منه وليس الأعلى منه حتى لايحقر نعمة الله عليه، ويحمد الله على ماهو فيه".