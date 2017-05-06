برشلونة يكرم كارليس نافال قبل مباراته مع فياريال

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كرم مسئولو نادي برشلونة الإسبانى، أقدم إداري داخل الفريق الكتالوني كارلوس نافال، وذلك قبل مواجهة فياريال المقامة حاليًا، على ملعب «كامب نو»، لحساب الجولة 36 من عمر مسابقة الدوري الإسباني (الليجا).

بدأ نافال العمل داخل نادي برشلونة عام 1987، في الشؤون الإدارية لقطاع الأشبال، وظهر على أرض الملعب قبل انطلاق مباراة اليوم مع عائلته وحصل على شارة قيادة الفريق والقميص الخاص بالبارسا.

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يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، علما بأن الملكي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.