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باريس سان جيرمان يقسو على باستيا بخماسية

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باريس سان جيرمان يقسو على باستيا بخماسية باريس سان جيرمان يقسو على باستيا بخماسية

التحرير

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تغلب باريس سان جيرمان، على نظيره باستيا، بخمس أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي.

افتتح لوكاس مورا التسجيل للفريق الباريسي في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول، قبل أن يضيف ماركو فيراتي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ35.

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وفي شوط المباراة الثاني، سجل إدينسون كافاني الهدف الثالث في الدقيقة الـ76، قبل أن يضيف جيوفاني لوسيلسو الهدف الرابع في الدقيقة الـ82، وفي الدقيقة الـ89 اختتم كافاني حفلة الأهداف لأصحاب الأرض.

بهذه النتيجة يحتل فريق باريس سان جيرمان، وصافة الدوري الفرنسي برصيد 83 نقطة، بينما يتذيل فريق باستيا ترتيب جدول المسابقة برصيد 31 نقطة.

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