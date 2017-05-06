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«البوندسليجا»| فولفسبورج يفوز على فرانكفورت.. وليفركوزن يتعادل

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«البوندسليجا»| فولفسبورج يفوز على فرانكفورت.. وليفركوزن يتعادل «البوندسليجا»| فولفسبورج يفوز على فرانكفورت.. وليفركوزن يتعادل

التحرير

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تغلب فريق فولفسبورج، على مضيفه آينتراخت فرانكفورت، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب كومرزبنك آرينا، في إطار الجولة الـ32 من الدوري الألماني.

سجل دانيل ديدافي، هدف التقدم للضيوف في الدقيقة الـ48 من عمر المباراة، قبل أن يضيف ماريو جوميز الهدف الثاني في الدقيقة الـ63.

بهذه النتيجة، يحتل فريق فولفسبورج المركز الـ14 في ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 36 نقطة، بينما بينما يحتل فريق فرانفورت المركز الـ11 في ترتيب جدول المسابقة برصيد 41 نقطة.

وفي نفس الجولة، تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ أمام أوجسبورج إيجابيًا، بهدف لمثله، على ملعب بروسيا بارك.

سجل جاسون هدف التقدم للضيوف في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة، وفي الدقيقة الـ94 أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف عن طريق اندريه هان.

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بهذه النتيجة يحتل فريق مونشنجلادباخ المركز الـ9 في ترتيب المسابقة، بينما يحتل فريق أوجسبورج المركز الـ13.

كما تعادل في نفس الجولة أيضًا فريقي إنجولشتات وباير ليفركوزن، إيجابيًا، بهدف لكل فريق، على ملعب أودي سبورتبارك.

سجل كيتل الهدف الأول لفريق إنجولشتات في الدقيقة الـ73، وفي الدقيقة الـ78 سجل هافيرتز هدف التعادل للضيوف.

بهذه النتيجة يحتل فريق باير ليفركوزن المركز الـ12 برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق إنجولشتات المركز الـ17 برصيد 30 نقطة.

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التحرير

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