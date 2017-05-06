«كلوني وأمل».. علاقة رومانسية «مستفزة» تكلفت الملايين

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لأكثر من 3 سنوات، جمعت قصة حب كبيرة تكللت بالزواج بين الممثل الأمريكي جورج كلوني والناشطة الحقوقية البريطانية ذات الأصول اللبنانينة أمل علم الدين، شهدت تلك القصة نجاحات كثيرة كان آخرها حمل أمل في توءم.

ويحتفل النجم الأمريكي اليوم السبت، بعيد ميلاده 56 مع زوجته بطريقة مختلفة، حيث أن هذا العام سيكون الأول له كأب.

ومنذ اللحظة الأولى لإعلان حبهما للعالم كله، أصبحت قصتهما ملهمة للكثيرين حول العالم، باعتبارها علاقة رومانسية من الدرجة الأولى جمعت بين فنان شهير كبير في السن وامرأة ناجحة في مقتبل العمر، ولم يصدرا للإعلام سوى كل أخبارهما السعيدة التي أظهرت جورج كلوني باعتباره زوجًا مثاليًا.

وعن قصد أو دون قصد، استفزت علاقة الثنائي الكثيرين، حيث شملت بذخًا شديدًا وعاطفة اعتبرها البعض مبالغ فيها، رغم رغبتهما أحيانًا في إبقاء حياتهما الشخصية سرًا عن الآخرين، ونستعرض فيما يلي بعضًا من المواقف التي استفزت الجماهير بين الثنائي..

خاتم الخطبة

قدم "كلوني" خاتم الخطبة لـ"أمل" بطريقة تقليدية، حيث ركع على ركبتيه وقدم لها الخاتم الذي شارك هو نفسه في تصميمه، وبلغت قيمته 750 ألف دولار، فهو مرصع بقطعة ألماس تقدر بنحو 7 قيراط، بالإضافة لقطعتين من البلاتين.

وعن كواليس طلب يدها، أوضح "كلوني"، في لقاء سابق ببرنامج TheEllenShow، أنه أعد لها بنفسه عشاءً رومانسيًا، ثم خبأ الخاتم وأطفأ الأنوار، وطلب منها "ولاعة" من المكان الذي خبأ فيه الخاتم، فوجدت علبة وفتحتها فوجدت الخاتم واعتقدت أن شخص ما نسيه، لكنه حاول شرح ذلك لها، فجثى على ركبتيه في إشارة منه لأنه يطلب يدها للزواج، لكنها ظلت مندهشة وصامتة لمدة 25 دقيقة، حتى قال لها: "انظري.. أتمنى أن تكون الإجابة نعم، لكني أحتاج لإجابة، أنا في الـ52 من عمري ومن الممكن أن ينخلع وركي حالاً من الركوع".

تكاليف الزواج

امتدت احتفالات الثنائي بزواجهما لعدة أيام في المدينة الإيطالية "فينيسيا"، ووفقًا لصحيفة "التليجراف" البريطانية، بلغت تكاليف الزواج ما يقرب من 13 مليون دولار، تضمنت إقامة الحفل في فندق الخمس نجوم "سيبرياني"، وفستان الزفاف من تصميم دار أزياء "أوسكار دي لا رينتا".

أول عيد زواج

أهدى كلوني، زوجته، في أول عيد زواج لهما مطعم سوشي بالقرب من منزلهما في مدينة أكسفور البريطانية، وذلك لأنها تحب السوشي كثيرًا، وكلفه ذلك 300 ألف جنيه إسترليني، ورغم أن كلوني صرح في البداية بأنه لا يفضل تناوله؛ فإنه بعد الزواج أصبح يتناوله 4 أيام في الأسبوع لأنه الطعام المفضل لزوجته.

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هدية أول عيد ميلاد

في العيد ميلاد الـ54 لجورج كلوني، أهدته أمل علم الدين هدية فاخرة، عبارة عن سيارة بورش 911 GT3 RS يقدر ثمنها بنحو 135 ألف جنيه إسترليني، ورغم أنها حاولت كثيرًا إبقاء تلك الهدية سرًا لتفاجىء زوجها؛ فإن عدد من وسائل الإعلام الأمريكية كشفتها، ما أزعج أمل كثيرًا.

ثاني عيد زواج

بعد منزل "أكسفور" البريطانية ومطعم السوشي، أهدى جورج كلوني لزوجته في عيد زواجهما الثاني قاربًا قيمته 13 مليون دولار.

هدية ثاني عيد ميلاد

احتفالًا بعيد ميلاده الـ55، أهدت أمل لزوجها هدية غريبة وغير متوقعة، وهي عبارة عن آلة لجز العشب، ورغم غرابتها؛ فإن "كلوني" أحبها كثيرًا، حيث أنه أعتاد على جز الأعشاب منذ أن كان صغيرًا، ويملك حديقة كبيرة في منزله ببريطانيا.

ولادة أمل كلوني

نظرًا لأنها الولادة الأولى لأمل كلوني، يولي "جورج" اهتمامًا كبيرًا بها، حيث حدد الثنائي تكلفة ومكان وشروط الولادة، إذ حجز "كلوني" جناحًا بمستشفى "تشيلسي وويستمنستر" بلندن، لإتمام الولادة التي ستقع في شهر يونيو المقبل، ويتكلف الجناح 588 ألف دولار أمريكي في الأسبوع، بالإضافة إلى مساعدتين لأمل كلوني بتكلفة 30 ألف دولار أمريكي، و5 آلاف دولار أجرة لمدلكة إيطالية، و10 آلاف دولار للطاهي الإيطالي، ريكاردو دي برا، الذي سيسافر من إيطاليا إلى بريطانيا ليساعد شيف المستشفى في تقديم وجبة مثالية لأمل، وقرر الثنائي كذلك توظيف مربيتين بتكلفة 400 ألف دولار في السنة، أي أن ولادة أمل ستكلف جورج كلوني ما يقرب من 1.3 مليون دولار.