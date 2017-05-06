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‏‫بالصور.. وزير الداخلية يزور مصابي الشرطة بمستشفى العجوزة

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابيةوزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية

وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابيةوزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية

وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابيةوزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية

كتب - علاء عمران:

زار اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، مصابي الشرطة بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

واطمأن "عبد الغفار"، على الحالة الصحية للمصابين، وكافة أوجة الرعاية المقدمة لهم، مؤكدا أن رجال الشرطة سييقدمون الغالي والنفيس من أجل حفظ أمن الوطن.

وأشار الوزير إلى أن الروح المعنوية العالية لدى رجال الشرطة المصابين، وإصرارهم على مواصلة واجبهم، تؤكد أن رجال الشرطة لا يدخرون جهدا في الدفاع عن أمن الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم، والعودة لاستكمال مهامهم.

وأعرب المصابون عن تقديرهم واعتزازهم بالزيارة، وأنهم مستعدون في أي وقت وتحت مختلف الظروف، لتقديم أرواحهم فداءً لأمن واستقرار الوطن.

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