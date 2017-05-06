وزير الإسكان يعود من الإمارات بعد افتتاح معرض مصري بدبي

كتب - طه عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي مساء السبت، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد افتتاحه معرض "عقارات مصر" بدبي.

حضر الافتتاح، سلطان بن مقرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبى، والسفير المصري بالإمارات.

وكان الوزير ومرافقوه شاركوا بجولة بين أرجاء المعرض، الذي شهد عرض عدد كبير من مشروعات الاستثمار العقاري، التي تنفذها كبريات شركات التطوير العقارى بمصر حاليًا، واستمع مدبولي إلى شرح وافٍ عن هذه المشروعات.