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الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

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الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 3 مواطنين، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بقرية علام مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ6 سيارة إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 4 دقائق فقط، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان اليوم، إلى أنه تم نقل المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى منية النصر المركزي.

ولفت مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس، مؤكدًا توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفى، وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وحالتهم مستقرة.

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