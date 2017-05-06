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الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست

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الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست

مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي

لندن – (أ ش أ):

طالب الاتحاد الأوروبي البريطانية بالسماح لـ3 ملايين من مواطني دول الاتحاد الأخرى المقيمين حاليا بالمملكة المتحدة باستمرار إقامتهم في البلاد دون معوقات بعد إتمام انسحاب بريطانيا من الاتحاد "بريكست"، ومن بينهم من لا يحملون أوراقا تثبت إقامتهم، في ما وُصف بأنه تشديد لموقف بروكسل في تلك القضية.

ونقلت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية عن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الذي يتولى مفاوضات "بريكست"، ميشيل بارنييه - خلال مؤتمر "حالة الاتحاد الأوروبي" في مدينة فلورنسا الإيطالية، اليوم السبت - قوله "يجب أن يبقى الأفراد المقيمون بشكل قانوني داخل المملكة المتحدة بعد الانسحاب، ومن ضمنهم تلك الحالات التي لا يملك فيها الأشخاص وثائق تثبت إقامتهم"، وهو ما اعتبر تشديدا لموقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمستقبل أوضاع 3 ملايين من مواطنيه في المملكة المتحدة بالمطالبة باستمرار العفو والحقوق الممنوحة لهم حاليا بموجب قوانين الاتحاد.

وأضاف بارنييه "لن نناقش علاقتنا المستقبلية مع المملكة المتحدة حتى تتم طمأنة الـ27 دولة الأعضاء (بالاتحاد) بأنه ستجري معاملة جميع المواطنين بكل لائق وإنساني".

وأشارت "ذا إندبندنت" إلى أن مطالبة بارنييه للندن في هذا السياق تأتي في الوقت الذي تُتّهم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعدم تقديم أية مقترحات حتى الآن حول الحقوق المستقبلية لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، على الرغم من رغبة بروكسل في أن يُحل هذا الخلاف الشهر المقبل.

كما أوضحت الصحيفة أن هذا الخلاف يشير إلى مدى تعقيد قضية مستقبل أوضاع مواطني الاتحاد في المملكة المتحدة، محذرة من أن هذه القضية قد تحطم مفاوضات "بريكست" مع بدايتها.

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