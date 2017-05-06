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موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا

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موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا

مصراوي Masrawy

وزارة الخارجية الروسية

موسكو – (أ ش أ):

عبرت وزارة الخارجية الروسية عن تأييدها لإعلان المدير العام للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد اوزومجو، عزمه، جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة، إرسال خبراء في الأسلحة الكيميائية إلى سوريا.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن روسيا تؤيد إعلان اوزومجو نيته التعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وتأمين إرسال الخبراء الكيميائيين إلى سوريا.

وشددت الخارجية الروسية، في بيانها، على أن روسيا تصر على إرسال خبراء بعثة تقصي الحقائق بسرعة إلى مدينة خان شيخون وقاعدة "الشعيرات" الجوية، التي يزعم أن السارين يحفظ بها، لإجراء تحقيق مهني ونزيه في الموقع.

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