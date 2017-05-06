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مقتل 35 شخصا معظمهم أطفال جراء حادث حافلة في تنزانيا

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مقتل 35 شخصا معظمهم أطفال جراء حادث حافلة في تنزانيا مقتل 35 شخصا معظمهم أطفال جراء حادث حافلة في تنزانيا

مصراوي Masrawy

حادث حافلة - صورة أرشيفية

دار السلام (تنزانيا) - (د ب أ):

ذكرت شرطة تنزانيا اليوم السبت أن حصيلة حادث حافلة في شمالي تنزانيا ارتفعت إلى 35 شخصا.

وقال تشارلز مكومبو قائد الشرطة الإقليمية، إن هناك 32 طفلا من بين الضحايا.

كانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق من اليوم السبت أن 32 شخصا بينهم 29 طفلا قد قتلوا في الحادث عندما انحرفت حافلة صغيرة عن طريق منحدر بالقرب من بلدة كاراتو بإقليم أروشا، وسقطت في نهر.

وأضاف قائد الشرطة أن الاطفال تلاميذ بمدرسة "لاكي فنسنت" في بلدة أروشا المجاورة، وكانوا في طريقهم إلى مدرسة أخرى من أجل المشاركة في مسابقة.

وتابع قائد الشرطة أن مدرسين اثنين وسائق الحافلة أيضا من بين القتلى، مشيرا الى ان عدة أشخاص آخرين أصيبوا، بعضهم تعرضوا لإصابات خطيرة.

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