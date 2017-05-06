محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان

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عقد حسام البدري المدير الفني للأهلي، محاضره فنية مع اللاعبين استغرقت 15 دقيقة لشرح نقاط القوة والضعف لفريق النصر، قبل بدء مران الفريق استعدادًا لمواجهة فريق النصر للتعدين في الدوري.

وانتظم حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، في مران فريقه الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما حصل على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة بإذن من الجهاز الفني.

كما بدأ أحمد حجازي مدافع الفريق، أولى تدريباته بالكرة، تحت إشراف أنيس الشعلالي مدرب أحمال القلعة الحمراء، بعد فترة غياب عقب تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الضامة، في مباراة بتروجيت.

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ووضع الشعلالي برنامجًا بدنيًا خاصًا لعلي معلول، وذلك لرفع الحمل البدني للاعب التونسي وتطوير مستواه.

ويستضيف الأهلي نظيره النصر للتعدين، يوم الإثنين المقبل، على ستاد السلام، في إطار الجولة الـ 28، بالدوري المصري الممتاز.