الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك

التحرير

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رفضت مديرية أمن الإسكندرية، حضور روابط الجماهير، في مباريات الأهلي والزمالك، أمام زاناكو، وكابس يونايتد، على الترتيب بدوري أبطال إفريقيا، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم السبت، بين عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة والقيادات الأمنية بالإسكندرية.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، في تصريحات لـ«التحرير» أن الأمن حدد أيضًا المواد الممنوع اصطحابها من جانب الجمهور الذي سيحضر اللقاء، وهي عصى الأعلام، والولاعات وأوراق الصحف، واللالعاب النارية والشماريخ.

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كما اتفقت مديرية أمن الإسكندرية، مع عامر حسين، على عدد الأوتوبيسات التي خصصها كل ناد للجمهور في اللقائين، وخصص الزمالك 100 أتوبيس تنقل الجماهير للملعب، بينما خصص الأهلي 25 أتوبيسًا فقط.

وقررت الجهات الأمنية خلال اجتماعها مع عامر حسين، حضور 5 آلاف متفرج لكل نادٍ، بالإضافة إلى 1000 متفرج يحضرون عن طريق الدعوات.