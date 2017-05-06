أخبار عاجلة

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية -
‏‫بالصور.. وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى الشرطة -
الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست -
موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا -
مقتل 35 شخصا معظمهم أطفال جراء حادث حافلة في تنزانيا -
ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك

Google+ Print
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

رفضت مديرية أمن الإسكندرية، حضور روابط الجماهير، في مباريات الأهلي والزمالك، أمام زاناكو، وكابس يونايتد، على الترتيب بدوري أبطال إفريقيا، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم السبت، بين عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة والقيادات الأمنية بالإسكندرية.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، في تصريحات لـ«التحرير» أن الأمن حدد أيضًا المواد الممنوع اصطحابها من جانب الجمهور الذي سيحضر اللقاء، وهي عصى الأعلام، والولاعات وأوراق الصحف، واللالعاب النارية والشماريخ.

شاهد أيضا

كما اتفقت مديرية أمن الإسكندرية، مع عامر حسين، على عدد الأوتوبيسات التي خصصها كل ناد للجمهور في اللقائين، وخصص 100 أتوبيس تنقل الجماهير للملعب، بينما خصص الأهلي 25 أتوبيسًا فقط.

وقررت الجهات الأمنية خلال اجتماعها مع عامر حسين، حضور 5 آلاف متفرج لكل نادٍ، بالإضافة إلى 1000 متفرج يحضرون عن طريق الدعوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك

الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك

كابس يونايتد يُخطر الزمالك بموعد وصوله للقاهرة

كابس يونايتد يُخطر الزمالك بموعد وصوله للقاهرة

مصدر باتحاد الكرة: كهربا لن يشارك مع الزمالك في البطولة العربية

مصدر باتحاد الكرة: كهربا لن يشارك مع الزمالك في البطولة العربية

فرمان برتغالي.. باسم مرسي خارج قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

فرمان برتغالي.. باسم مرسي خارج قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون