«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي

التحرير

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كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، أن أعداد سكان وأهالي مثلث ماسبيرو، اللذين ملأوا استمارة الرغبات الخاصة بهم سواء بالبقاء في المنطقة بعد تطويرها، أو الحصول على تعويض مالي أو الانتقال إلى مشروع الأسمرات، بلغت 3900 ساكن بالمنطقة، من إجمالي 4500 شخص، بنسبة تصل إلى 86%، واصفاً إياها بالإيجابية.

وأضاف الدكتور أحمد درويش، لـ«التحرير» أن قرابة 72% من الأهالي اختاروا الحصول على تعويض مادي مقابل الخروج من بمنطقة ماسبيرو، و20% فضّلوا البقاء المنطقة بعد تطويرها، باختلاف شكل البقاء، بمعنى منهم من سيحصل على وحدة سكنية بنظام الإيجار ومنهم من سيتملكون.

وأشار نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، إلى أن «6% ممن ملأوا استمارة الرغبات، اختاروا الحصول على وحدة سكنية بمشروع الأسمرات».

وتفسيراً لاختيار عدد كبير من سكان المنطقة للتعويض المالي عن البقاء بالمنطقة، قال درويش: «لأن عدد كبير منهم مش عايشين في المنطقة أصلاً، ولكن كانوا حاجزين لهم أماكن بها»، مضيفاً أنه هناك أيضاً منهم بعض كبار السن والسيدات اللاتي فضلن الحصول على تعويض مادي للانتقال للعيش بجوار أبنائهم وذويهم في مناطق أخرى.

وعن توزيع الملكية في مشروع مثلث ماسبيرو، أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أن الحكومة لا تملك أراضي في منطقة ماسبيرو، ولكن هناك شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية تستحوذ على نحو 6%، وهي شركة يمتلكها "بنك مصر، البنك الأهلي المصري، شركة مصر للتأمين، شركة مصر لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى شركات قطاع التشيد التي تمتكل نحو 3%.

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وفيما يخص المستثمرين العرب المالكين لأراض بالمشروع، أوضح درويش، أن قرابة 27% من أراضي المشروع يملكها مستثمريين كويتين، و13% سعوديين.

5 بدائل

يذكر أن الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان، قد قدّم 5 مقترحات، للمستأجرين وملاك الوحدات السكنية من أهالي وسكان مثلث ماسبيرو، خلال مؤتمر عُقد بأرض وابور التلج بحى بولاق أبو العلا، أهمها توفير وحدة سكنية لكل مستأجر بحي الأسمرات وتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية.

واقترح درويش على الأهالي، أن تدفع وزارة الإسكان 100 ألف جنيه لكل مستأجر عن الغرفة الواحدة، أو الحصول على وحدة سكنية ستبنى أمام كوبري أكتوبر، أو توفير وحدات سكنية لهم خارج المنطقة لمدة تتجاوز الـ3 سنوات وقيمة إيجارية لهم طوال فترة النقل في حال رفض الانتقال لمكان آخر.

وقال إن الحصول على وحدة سكنية في نفس المكان بـ"تمليك" ودفع قسط شهري يتراوح بين 2200 و2500 و2850 و2900 جنيه، والتعويض النقدي 60 ألف جنيه قيمة للغرفة الواحدة، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه من الدولة مقابل التنازل عنها.