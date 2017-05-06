ليستر سيتي يفوز على واتفورد بثلاثية في «البريمير ليج»

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حقق فريق ليستر سيتي، الفوز على نظيره واتفورد، بثلاثية بيضاء، في اللقاء الذي دار بينهما اليوم السبت، على ملعب ووكرز ستديوم، لحساب الجولة 36 من «البريمير ليج».

افتتح الثعالب التهديف في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب ويلفريد نديدي، ليعود ليستر للتهديف في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب رياض محرز، ثم يأتي مارك البرايتون ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي للمباراة.

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بهذه النتيجة رفع ليستر رصيده للنقطة 43 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 40 في المركز الخامس عشر.