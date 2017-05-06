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التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك»

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التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك» التعادل الإيجابي يحسم مباراتي «بيرنلي وبروميتش» و«بورنموث أمام ستوك»

التحرير

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تعادل فريق بيرنلي مع ضيفه وست بروميتش ألبيون، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب تيرف مور، لحساب الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم بيرنلي في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب سام فوكس، ليعادل الضيوق النتيجة في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب خوسيه سولومون، ثم أحرز وست بروميتش الهدف الثاني في الدقيقة 78 من خلال اللاعب كريج داوسون، ليعود سام فوكس مرة أخرى ويسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة، يحصل كل فريق على نقطة، ليرتفع رصيد بيرنلي للنقطة 40 في المركز الـ14، فيما ارتقع أيضًا رصيد بروميتش للنقطة 45 محتلًا المركز الثامن في جدول المسابقة. 

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وفي نفس الجولة، حسم التعادل الإيجابي مباراة بورنموث وستوك سيتي، بهدفين لكل فريق، على ملعب فيتنس فيرست.

سجل ليس موسيت مدافع فريق بورنموث هدف ستوك سيتي الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33، ليعادل بورنموث النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب جونيور ستاتيسلاس، ثم يعود ستوك في الدقيقة 73 ويسجل هدفه الثاني من خلال اللاعب مامي بيرام، وفي الدقيقة الـ81 من عمر المباراة تسبب ريان شاوكروس مدافع ستوك في إحراز الهدف الثاني لبورنموث بالخطأ في مرماه. 

بهذا التعادل، يحصد كل فريق نقطة، ليكون رصيد بورنموث 42 نقطة في المركز العاشر، بينما وصل رصيد ستوك للنقطة 41 محتلًا المركز الثالث عشر في جدول البريمير ليج.

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التحرير

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