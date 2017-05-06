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دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا»

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دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا» دورتموند يضرب هوفنهايم بثنائية في «البوندسليجا»

التحرير

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تغلب فريق بروسيا دورتموند، على نظيره هوفنهايم، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار الجولة الـ32 من الدوري الألماني.

افتتح ماركو ريوس، التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ4 من بداية المباراة، وفي الدقيقة 14 أضاع باتريك أوباميانج ضربة جزاء، قبل أن يعود الدولي الجابوني ويسجل الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة الـ82، وفي الدقيقة الـ86 سجل كراماريتش هدف الضيوف الوحيد.

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بهذه النتيجة، يحتل فريق بروسيا دورتموند المركز الـ3 في ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فريق هوفنهايم المركز الـ4 برصيد 58 نقطة.

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التحرير

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