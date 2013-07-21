أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة -
الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر -
8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... لماذا قررت إقتحام مجال الأوبرا -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قريباً.. الأسفنجة الذكية لعلاج مرض السكر

Google+ Print
قريباً.. الأسفنجة الذكية لعلاج مرض السكر قريباً.. الأسفنجة الذكية لعلاج مرض السكر

"الأسفنجة الذكية" ثورة جديدة على طريق علاج مرض السكر، فقد تم تطوير تقنية جديدة يمكنها تقديم العقاقير المعالجة لمرض السكر بصورة أسرع وأيسر على المريض تعتمد على أسفنجة محملة بالأنسولين.

تمتلك "الأسفنجة الذكية" خواص التمدد والانكماش وفقاً لمستوى السكر فى الدم لتطلق كميات الأنسولين اللازمة التى يحتاجها المريض فى حال هبوط مستوى السكر فى الدم.

كما أمكن استغلال التقنية الحديثة فى توصيل العقاقير الطبية المستهدفة للخلايا السرطانية فى الجسم.

وأوضح الدكتور "تشن هيو" الأستاذ المساعد فى برنامج الهندسة الطبية بجامعة "نورث كارولينا" الأمريكية والمشرف على تطوير الأبحاث، أن الهدف من "الأسفنجة الذكية" هو محاكاة دور خلايا "بيتا" المنتجة للأنسولين فى الجسم السليم والتحكم فى استقرار مستواه فى الدم لتجنيب المريض الكثير من المضاعفات والآثار الجانبية للمرض.

كما كشفت التجارب الأولية المبشرة على هذه التقنية الرائدة نتائج فعالة فى استهداف السرطان لتوصيل العقاقير المساهمة فى القضاء على هذه الأورام اللعينة.

وقد عكف الباحثون على تطوير أسفنجه كروية الشكل من مادة "الشيتوزان" المتوادة فى الجمبرى وسرطان البحر، حيث يتم توزيع "كبسولات نانو" شديدة الدقة مصنوعة من مادة "البوليمر" المسامية التى تحتوى على أوكسيديز الجلوكوز أو إنزيمات الكاتالاز لتصبح لاسفنجة بمثابة الغلاف الخارجى لخزان دقيق يحتوى على كميات وفيرة من الأنسولين.

وأوضح الباحثون، أن حجم خزان الأنسولين المغلف بالأسفنج لا يتعدى قطره الـ250 ميكرومتر، حيث يمكن حقنها فى جسم المريض عند ارتفاع مستوى السكر فى الدم لتقوم الاسفنجة الذكية من خلال الكبسولات النانو بإطلاق سراح أيونات الهيدروجين مصحوبة بكميات من الأنسولين تعمل على إعادة استقرار مستوى الأنسولين فى دم المريض مرة أخرى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365