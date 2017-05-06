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فيديوجراف: ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

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فيديوجراف: ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور فيديوجراف: ماكرون ولوبن.. مرشحا الرئاسة الفرنسية في سطور

مصراوي Masrawy

إيمانويل ماكرون ومارين لوبن

القاهرة – (مصراوي):

يختار الناخبون الفرنسيون، الأحد، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين مرشح الوسط المستقل إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

وتصدر ماكرون (39 عاما) نتائج الدورة الأولى حاصدا 23,86% من الأصوات، فيما حلت لوبن (48 عاما) في المرتبة الثانية بحصولها على 21,43% من الأصوات.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الجديد في موعد أقصاه 14 مايو، تاريخ انتهاء ولاية فرنسوا هولاند.

وقبل ساعات من انتهاء الحملة الانتخابية رسميا، بثت وكالات الأنباء العالمية نبأ تعرض حملة ماكرون، المرشح المنافس لمارين لوبن، لهجوم الكتروني. الهجوم تضمن تسريب مئات الوثائق الداخلية الخاصة لحملة المرشح الوسطي الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تصدره السباق إلى الإليزيه.

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مصراوي Masrawy

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