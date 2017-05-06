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بالصور- ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب "مُفرغ" بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب (4)ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب (4)

ضبط تذاكر كوكايين داخل كتابضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب

ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب (2)ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب (2)

ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب (1)ضبط تذاكر كوكايين داخل كتاب (1)

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك البريد السريع بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، السبت، من إحباط محاولة تهريب تذاكر كوكايين مخدر داخل كتاب وارد من أمريكا لصالح أحد تجار المخدرات، والذي كان يسعي لبيع التذاكر للمدمنين وتحقيق مكاسب مادية.

تم حجز المضبوطات وإبلاغ المباحث، وإحالتها للنيابة للتحقيق.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إن الوردية الرابعة برئاسة أحمد مجدي مسلم بجمارك البريد السريع، اشتبهت في طرد شخصي وارد من أمريكا مشموله كتاب.

وقام عمرو سعيد، وياسر أحمد مامورا الجمرك بفتحه للتاكد من الاشتباه، وأمام عبد الوهاب علي مدير جمرك الورديات تبين أن الكتاب مفرغ من الداخل، وبداخله كيس بلاستيك يحتوي علي 30 تذكرة بها مادة بيضاء، يشتبه أن تكون مخدرة "كوكايين"، بوزن أجمالي صافي 30 جرام، تم إبلاغ الإدارة العامة لشرطة المخدرات بميناء القاهرة الجوي عن الطرد.

وأمر عبد المنعم عليوه، مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، بحجز الطرد وأتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صاحبه، وتسليم المضبوطات إلى نيابة النزهة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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