لانهيار أرضيته.. إغلاق جزئي لكوبري 27 غربي الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر رئيس حي غرب الإسكندرية اللواء محمد عبد الوهاب، اليوم السبت، إغلاق جزئي لكوبري 27 بمنطقة القباري، بعد تعرضه لانهيار بأرضيته.

وشمل القرار الإغلاق عند مطلع شارع البيهقي، ولحين صيانة الانهيار الواقع بأرضية الكوبري على مساحة 3×1.5 متر. فيما تولت شركة النيل لإنشاء الطرق أعمال إحلال وتجديد الكوبري.

يشار إلى أن وزير النقل الأسبق، المهندس هاني ضاحي، افتتح كوبري 27 في 13 يوليو 2015 وهو الكوبري الرابط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي، وذلك بعد تطويره بتكلفة 52 مليون جنيه وإغلاق دام 7 سنوات بسبب عيوب إنشائية.​