سباليتي ينتقد «ألتراس لاتسيو» بسبب «دمية صلاح»

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انتقد الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي روما، سلوك جماهير لاتسيو، المعروفه باسم "كورفا نورد" بعدما قامت بتعليق دمية مشنوقة لثلاثي الفريق محمد صلاح ورادجا ناينجولان ودانيلي دي روسي.

وقامت المجموعة المنتمية لنادي لاتسيو، بتعليق عدد من الهياكل المشنوقة في العاصمة الإيطالية، والتي شهدت ارتداء قمصان ثلاثي روما.

وقال سباليتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم السبت: «ما فعلوا ذلك عدد من المنحرفين الذين لا ينتمون للرياضة.. لا يوجد ما نفعله تجاه المشجعين، سواء روما أو لاتسيو، ولكنه سلوك لا يخرج سوى من المنحرفين الذين لديهم العديد من المشاكل النفسية».

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وتابع سباليتي: «تشجيع فريقك يعني الحب، المرح أو حتى انتقاده، ولكن ما حدث من بعض الجماهير يجعلنا نشعر بخيبة أمل»، مختتمًا «مثل هذه الأفعال لا تمثل لنا سوى الكراهية، المرارة والقسوة التي لا مبرر لها، وليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك».

ويأتي روما في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، جمعهم خلال 34 مباراة، ويواجه غدًا نظيره ميلان على ملعب سان سير، في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.