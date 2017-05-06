جوارديولا: نحن أفضل من يصنع الفرص بـ«البريمير ليج»

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انهال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالمديح على أداء لاعبيه البلجيكي كيفين دي بروين، والإسباني ديفيد سيلفا، خلال لقاء اليوم أمام كريستال بالاس، الذي انتهى بفوز السيتي (5-0)، لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج".

وقال جوارديولا: «اللاعبين من الطراز العالي لا يخسرون الكرة في منقطة الخصم، ودافيد سيلفا واحد من هؤلاء اللاعبين، وكيفين كان رائعًا اليوم، لم يكُن محظوظًا بالكرة التي ارتطمت بالقائم، اعتقد أن ذلك يحصل له للمرة العاشرة هذا الموسم».

وأضاف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي: "اليوم سجلنا أهدافًا، و في يوم آخر لم نسجّل هذا هو الفرق، تسجيلنا في بداية الشوطين جعل الأمور أسهل علينا، أنا أتذكّر مباراة واحدة فقط لم نكُن الفريق ذو الفرص الأكثر، وهي توتنهام خارج ملعبنا، بقيّة المباريات كنّا أفضل من الجميع (بالصناعة)".

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وأردف جوارديولا: "كريستال بالاس قام بتدمير آرسنال قبل أسابيع قليلة، ليس من السهل تسجيل 5 أهداف عليهم، «نحن الفريق الأفضل بالدوري بـ صناعة الفرص، المشكلة في ترجمتها لأهداف وهذا أصعب شيء في كرة القدم».

ورفع مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جواريدولا، رصيده للنقطة 69، ليأتي في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ليفربول، بينما ظل كريستال بالاس بقيادة مديره الفني سام ألارديس، في المركز السادس عشر برصيد 38 نقطة.