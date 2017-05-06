نائب برلماني: «الطبيب مينفعش يعيش براتب أقل من 10 آلاف جنيه»

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قال النائب البرلماني، أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، "للطبيب الحق في الحصول على 10 آلاف جنيه راتب كل شهر، إذا كان سيتفرغ لعمله داخل الحكومة، ويقدم الخدمات العلاجية للمرضى على أكمل وجه".

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم السبت، إنه على الطبيب التواجد بصفة مستمرة داخل المستشفى، وأن يلقى المريض رعاية طبية جيدة، مضيفًا «بما أن الطبيب قبل العمل الحكومي، يجب عليه أن ينصاع لعمله ولا يتركز المستشفى».

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وأشار إلى أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، من الصعب تطبيق ذلك في الوقت الحالي، لأنه يمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، من أجل دفع رواتب بهذا الشكل، مطالبًا بمراعاة ظروف الدولة، فضلًا عن رفع كادر الأطباء مقابل التدريب والتواجد داخل المستشفيات.