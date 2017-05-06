لأول مرة.. مقال لبابا الفاتيكان في المجلة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية

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للمرة الأولى نشرت «الكرازة» -المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتصدر كل 15 يوما- مقالا لبابا روما فرنسيس الأول في عددها الصادر في 21 أبريل الماضي، الذي نشرته الصفحة الرسمية للمجلة، مساء أمس الجمعة، على موقع "فيسبوك".

جاءت مقالة بابا الفاتيكان بعنوان «15 مرضا يتعرض له مجتمع الأكليروس»، وشبه فيها البابا فرنسيس الأكليروس -الأساقفة والكهنة والرهبان- بالطائرات، معتبرا أنهم يحملون الجميع على أكتافهم ويقومون بآلاف الرحلات الناجحة كل يوم، موضحا أن الطائرة التي تسقط هي محط انظار الجميع، وأنه «هكذا الأكليروس الجميع ينتقدهم والقليل يذكرهم في صلواته.

وأشار إلى أن مجمع الأكليروس (كهنة وأساقفة) يمثلون جسدا واحدا، يسعى لأن يكون أكثر صحة وثباتا وتجانسا واتحادا فيما بين أعضائه.

وأضاف أنه مثل أي جسد معرض للأمراض وذكر 15 مرضا هي:

1- «الحصانة» باعتيار من يصاب بها يظن أنه ضد الخطأ والفساد، مطالبا الكهنة والأساقفة بالنقد الذاتي والمراجعة وتصحيح الأخطاء.

2- «الدوامة» باعتبارها مرض الانشغال الزائد والوجود دائما في حالة إجهاد مما يؤثر سلبا على الخدمة، مطالبهم بالراحة والجلوس عند قدم المسيح.

3- «الحِرَفية» أي يتحول الكاهن والأسقف إلى شخص متجمد المشاعر يؤدي واجباته بجمود وتصلب.

4- «عبادة النظام» باعتباره مرض اللجوء المفرط للإداريات والتخطيط والتنظيم فتزيد الثقة عند الأكليروس بقدرتهم على التخطيط أكثر من السقة في قيادة «الروح القدس» للكنيسة.

5- «الفردية» أي أن يعمل كل أسقف أو كاهن بمفرده دون الثقة في الآخرين أو التعامل معهم.

6- «الزهايمر» أي ينسى الأساقفة والكهنة أيام الكنيسة الأولى مع الله وينسون محبتهم الأولى «وكيف كنا نصلي وعبد الله بفرح واتضاع ذاكرين عدم استحقاقنا».

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7- «الزهو» موضحا أن «الزهو بالشكل والفرح بالتفوق على المنافس، يجعلنا نتيه ونصبح اناسا زائفين يحيون حياة زائفة».

8- «الشيزوفرينيا» مشيرا إلى أنها مرض لمن يتركون تدريجيا الافتقاد والرعاية ويكتفون بالطقوس والتعليم على المنابر فيفقدون الإحساس بالناس والنتيجة أنهم يصبحون منافقين جدا في تعليمهم الفضيلة والعقيدة للناس وحياتهم الشخصية كلها تسيب ورفاهية.

9- «القتل بدم بارد» موضحا أنه يبدأ بالحديث بين الأكليروس عن أحوال الكنيسة والأخوة وتتحول تدريجيا إلى تذمر على الرئاسات، ونميمة على الأخوة، وقد تصل إلى تشويه لسمعة المخطئ.

10- «الممالقة» لافتا إلى أنها نفاق الرؤساء للحصول على مرضاتهم حتى تتحول الخدمة إلى وظيفة أهم ما فيها الضمان والترقي، ويصير دافع خدمتهم الوحيد هو الحصول على ثناء ورضى الرئيس.

11- «اللا مبالاة» موضحا أنها مرض عدم الاكتراث لاحتياجات الآخرين، مشيرا إلى أنها تحدث لمن يعتقد أن ما يملكه من علم أو مواهب هو له وحده.

12- «العبوسية» أي أن يكون الأكليروس حادين بالوجه والكلام تجاه الآخرين خاصة الخطاة ظانين أن العبوس علامة على كراهية الخطية، والجدية الروحية.

13- «محبة القنية» أي السعي نحو المزيد من التملك المادي الشخصي أو الكنسي موضحا أنها «طريقة فاشلة نحاول بها أن نملأ فراغ القلب بالأمور المادية».

14- «الشرنقة» مشيرا إلى أنها تبدأ بصداقة بريئة بين أشخاص محبوسين وتتطور إلى انتماء لجماعة بعينها أكثر من الانتماء لجسد الكنيسة ككل، وأكثر من الانتماء للمسيح نفسه.

15- «تسييس الخدمة» موضحا أنه ملارض محبة السلطة العالمية والسعي بطرق مشروعة وغير مشروعة للتقرب من القادة السياسيين والتباهي بمعرفتهم والاستقواء بهم.

يذكر أن مقالة البابا فرنسيس نشرت قبل زيارته لمصر بنحو أسبوع وكثير مما تحدث عنه وقع من قبل أساقفة الكنيسة القبطية عند توقيع اتفاق «عدم إعادة المعمودية» بين كنيستي روما والإسكندرية.