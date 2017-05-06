«عين شمس» تناشد البرلمان بتخصيص جزء من الموازنة للمشروعات العلمية

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أكد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، أن المشروعات التى تقوم بها الجامعة لا يتم البدء بها إلا بعد دراسة متخصصة على المستوى الاقتصادي والهندسي، وبالتالي فإن تعاقب الإدارات الجامعية لا تجد أى خلاف على المشروعات التى أقرها السابقون.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس الجامعة على هامش وضع حجر الأساس لكليتي التجارة والحقوق بفرع الجامعة بالعبور، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم السبت.

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وأشار عزت إلى أن الأرض المخصصة للجامعة بالعبور تبلغ مساحتها 150 فدانًا، بالإضافة إلى 15 فدان آخرين بجوار المستشفى التخصصي بالعبور؛ وهو ما مثل تحدٍ كبير على إدارات الجامعة المتتالية بحيث كان هناك عبء مادى ضخم لاستغلال تك المساحة الكبيرة من الصحراء وتعميرها، لتصبح الفرع الجديد للجامعة، والذي يمثل نواة لجامعة عين شمس الأهلية، لذلك يتم استغلال موارد الجامعة الذاتية لتمويل مشروعات إنشاء كليات الجامعة بفرع العبور.

واستعرض المخطط الذي أقرته وحدة الاستشارات الهندسية بالتعاون مع كلية الهندسة للاستغلال الأمثل لمساحات أراضي الجامعة المخصصة بالعبور، وتم عرض تصميمات لمجمع متكامل للعلوم العلمية، والتى تضم كليات الطب وطب الأسنان والتمريض، بالإضافة إلى المنطقة الإدارية وحولها خمس كليات عملية كان أولها كلية الحاسبات والمعلومات، والتى من المزمع افتتاحها العام الدراسي المقبل، ومنطقة لسكن الطلاب وتخصيص جراج للسيارات، كذلك منطقة رياضية على مساحة 130 ألف متر.