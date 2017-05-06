لجنة الموازنة: قانون جديد لتخصيص جانب من الضرائب لصالح المشروعات القومية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تصوير محمد أبو زيد

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين عيسى، أنه من المنتظر إقرار قانون جديد يتيح تخصيص مبالغ مالية من الضرائب الخاصة بالمحافظة للإنفاق على مشروعات التنمية داخل الإطار الجغرافي للمحافظة فقط.

شاهد أيضا

وأوضح عيسي، خلال كلمته بمؤتمر افتتاح فرع جامعة عين شمس بالعبور، اليوم السبت، أن القانون يعد تمهيدًا لإنهاء مركزية الموارد المالية وإلزام كل محافظة بإنفاق جزء كبير من مواردها الخاصة على مشروعاتها التنموية، وهو ما سيتيح لجامعة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة وفرعها التابع لمحافظة القليوبية في زيادة مصادر تمويلها للإنتهاء من كافة مبانيها خلال عامين فقط، وذلك مع الاعتماد على الموارد المالية لبعض الحسابات الخاصة بالجامعة التى تسهم في تمويل تلك المشروعات العملاقة.