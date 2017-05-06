من ضرائب المحافظة.. قانون جديد يتيح تخصيص أموال للإنفاق على مشروعات التنمية

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أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المنتظر إقرار قانون جديد يتيح تخصيص مبالغ مالية من الضرائب الخاصة بالمحافظة، للإنفاق على مشروعات التنمية داخل الإطار الجغرافي للمحافظة فقط.

وأوضح عيسي، خلال كلمته بمؤتمر افتتاح فرع جامعة عين شمس بالعبور، اليوم السبت، أن القانون يعد تمهيدًا لإنهاء مركزية الموارد المالية و إلزام كل محافظة بإنفاق جزء كبير من مواردها الخاصة على مشروعاتها التنموية.

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وأشار إلى أن القانون سيتيح لجامعة عين شمس التابعة لمحافظة القاهرة وفرعها التابع لمحافظة القليوبية، زيادة مصادر تمويلها للانتهاء من كافة مبانيها خلال عامين فقط، مع الاعتماد على الموارد المالية لبعض الحسابات الخاصة بالجامعة التي تسهم في تمويل تلك المشروعات العملاقة.