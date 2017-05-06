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عمرو هاشم ربيع: جهاز أمني وراء انقلاب «المصريين الأحرار» على ساويرس

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عمرو هاشم ربيع: جهاز أمني وراء انقلاب «المصريين الأحرار» على ساويرس عمرو هاشم ربيع: جهاز أمني وراء انقلاب «المصريين الأحرار» على ساويرس

التحرير

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اتهم الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحد أجهزة الأمن بأنها من خططت لحدوث انقلاب داخل حزب المصريين الأحرار على مؤسسه المهندس نجيب ساويرس، وحدوث انقسامات أدت لانتخاب رئيسين له.

وأضاف ربيع لـ«التحرير»، اليوم السبت، أن الطرفين سيلجأون للقضاء، ناصحا ساويرس بعمل حزب جديد كي يخوض به انتخابات المحليات.

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وقال «أعلم أنه حزين بسبب 65 نائبا قام بالصرف عليهم حتى وصلوا لمجلس النواب»، لافتا إلى أنه كان يريد «عمل فيتو ضد الدولة عن طريق نوابه في البرلمان».

كان حزب المصريين الأحرار «جبهة ساويرس» انتخب، أمس، رئيسا وأمينا عاما للحزب و50 عضوا لهيئته العليا من بين 192 مرشحا.

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التحرير

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