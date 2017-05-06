وزير المالية يلقي بيانا أمام البرلمان الإثنين المقبل

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تلقت حكومة المهندس شريف إسماعيل بيانين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر عقدها ظهر الإثنين المقبل، بشأن موازنة الدولة، خطة التنمية الاقتصادية.

ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب، البيانين على رأس جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الإثنين، والتي تحمل رقم الجلسة الـ 55، إذ أنه من المقرر أن يلقي وزير المالية الدكتور عمر الجارحي، بيانا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، في حين ستلقي الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى،، بيانا آخر عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018.

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ويستأنف مجلس النواب جلساته خلال الأسبوع الحالي بداية من غد الأحد لمدة 3 أيام؛ لأخذ التصويت النهائي على قوانين الرياضة، الاستثمار والعلاوة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة وتقارير اللجان النوعية.