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صور| وقفة احتجاجية لشباب المحمودية أمام شركة المياه للمطالبة بالتعيين

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صور| وقفة احتجاجية لشباب المحمودية أمام شركة المياه للمطالبة بالتعيين صور| وقفة احتجاجية لشباب المحمودية أمام شركة المياه للمطالبة بالتعيين

التحرير

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نظم عشرات من شباب مركز ومدينة المحمودية بالبحيرة، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام شركة مياه الشرب الجديدة، للمطالبة بالتعيين في المحطة، وأقاموا خيمة وافترشوا الأرض.

قال محمد شعبان، أحد أهالي المحمودية: "المحطة تقع في نطاق أراضي كانت ملك للكثير من الشباب المحتجين، الذين فوجئوا بتعيين أكثر من 25 شخصا من خارج مركز المحمودية".

وأضاف أحمد إبراهيم الباسوسي، أحد الأهالي: "ذهبنا إلى النواب وقدمنا أكثر من طلب تعيين، وأخذنا الموافقات من النواب والمحافظ، لكن دون جدوى".

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وأوضح حسن محمد، أحد الشباب المحتجين: "الأرض التي أقيمت عليها المحطة منذ 10 أعوام، كانت تابعة للأهالي، وتم الحصول عليها بشرط تشغيل شباب البلد في محطة مياه الشرب، لأنهم أولى بالعمل، مع العلم أن جميع الشباب حاصلين على مؤهلات"، متابعا: "إلا أننا فوجئنا بتعيين الشباب من خارج المحمودية، فهل يعقل هذا؟".

وذكر محمد محروس، أحد الشباب: "التعيين في المحطة حقنا، خاصة أن معظم الشباب عاطل، بسبب تسليم الأرض للشركة، كما أن لدينا أسر ننفق عليها".

وأعلن عماد غريب، أحد المشاركين في الوقفة، عن دخولهم في اعتصام مفتوح حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، فيما ناشد أحمد سعد، أحد الشباب، الرئيس عبد الفتاح ونادية عبده، محافظ البحيرة، بتعيينهم.

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التحرير

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