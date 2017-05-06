الأهلي: وصول الرعاة لرقم 14 أمر غير مسبوق

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قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن وجود 14 راعيًا للنادي الأهلي، «أمر غير مسبوق»، ولا يوجد مثله في أي نادٍ في المنطقة العربية وإفريقيا، لافتا إلى أن الأهلي سعيد بانضمام شركة فاين إلى الرعاة.

وأكد اللواء شيرين شمس، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم السبت، بمقر النادي بالجزيرة، للإعلان عن الراعي رقم 14، إن رعاة الأهلي هم شركاء النجاح، وأن النادي يتعامل مع رعاته باعتبارهم شركاء وليسوا رعاة فقط.

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وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن شركة صله الراعي الرسمي للنادي، والتي نجحت في جلب 14 راعيا للنادي، تعد شريكا أساسيا في نجاحات الأهلي.

من جانبه قال أحمد القطان، مدير عام المبيعات والتسويق لشركة فاين، "إن المجموعة بدات عام 1952 وتواجدنا فى أكثر من 15 دولة عربية، على مدار 56 سنة حققنا نجحات كثيرة، وسعداء بالشراكة مع النادي الأهلي والذي يمثل أكبر نادٍ في المنطقة العربية والشرق الأوسط».