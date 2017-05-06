عماد وحيد يكشف تفاصيل جلسته مع رئيس «الكاف»

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

كشف عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تفاصيل الجلسة المهمة التي جمعته بأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على هامش قرعة دوري أبطال العرب، التي أُقيمت أمس الجمعة، تحت سفح الأهرامات، وأسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى مع الفيصلي الأردني، والوحدة الإماراتي، وحسين داي الجزائري.

وبصفته ممثلا للنادي الأهلي في قرعة البطولة العربية، التقى «وحيد» في جلسة مطولة، برئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي طالبه بضرورة أن يكون للنادي الأهلي دور فاعل في تطوير الكرة الإفريقية، وأن يتولى النادي دوره الريادي في القارة، ويباشر مسئولياته في تطوير اللعبة والمسابقات بصفته الأهلي نادي القرن الإفريقي.

وقال رئيس الكاف لعماد وحيد، إن النادي الأهلي بصفته النادي الأكثر مشاركة في البطولات الإفريقية على مدار تاريخها، فإنه يتوجب أن يكون له دور فاعل في لجنة «الإنتر كلوب» بالاتحاد الإفريقي بالكشف عن أبرز السلبيات والإيجابيات التنظيمية للبطولات الإفريقية.

وأوضح رئيس الكاف، في حواره مع «عماد وحيد» أن الهدف من وجود دور بارز للأهلي في لجنة الإنتر كلوب، يعود لكونه زعيم القارة الإفريقية والأكثر خبرة من بين أندية اللجنة التي تضم أندية أخرى مثل مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي، ويجب على الكاف أن يكون حريصًا على تحقيق أكبر استفادة من تلك الأندية التي تملك تجارب وخبرات كبيرة جدًا.

وأكد عماد وحيد، أن رئيس الكاف «أكد أن توصية لجنة الإنتر كلوب هذا الموسم سيتم رفعها مباشرة للمكتب التنفيذي للكاف، وستكون توصيات واجبة النفاذ وإلزامية؛ بهدف السعي قدمًا في تطوير كرة القدم الإفريقية وكافة المسابقات التي ينظمها الاتحاد.

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كما شدد رئيس الكاف في طلبه من عماد وحيد عضو مجلس الأهلي، على أن يستمر الأهلي في تفعيل رسالة الـ 110 سنوات إنجازات وتاريخ داخل الكرة الإفريقية، بأن يكون له دور بارز في لجنة الإنتر كلوب، والتي يعتبرها الكاف بمثابة ورشة عمل الاتحاد الإفريقي بشكل عام لاستطلاع رؤى الأندية صاحبة الخبرات – وفي مقدمتهم الأهلي - ، وأن يكون لهم النصيب الأكبر في الانتقال بالكاف وبطولاته من المرحلة السلبية ليتناسى فيها الجميع سلبيات الكاف.

ومن جانبه تحدث عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن بعض السلبيات التي تنتج من بعض الفرق الإفريقية التي لا تمتلك إمكانيات لاستضافة مبارياتها على ملاعبها، خصوصا أن هذه السلبيات عانى منها الأهلي كثيرًا، وتسببت في خسائر كبيرة، أبرزها إصابات اللاعبين التي تنتج من سوء أرضيات الملاعب، فضلا عن سوء الإقامة والانتقالات التي توفرها هذه الفرق.

واقترح عماد وحيد، على رئيس الكاف، أن تتبنى لجنة الإنتر كلوب بالكاف، من خلال دور الأهلي بها، ووضع آلية لإدارة وتقييم معايير إقامة المباريات في البطولات القارية، وتوفير آلية مناسبة لمتابعة هذا الملف وبنوده؛ من ملاعب تدريب، ووسائل الانتقالات وغيرها من الأمور التنظيمية في الدول الإفريقية، على أن يأخذ المكتب التنفيذي بآراء هذه اللجنة.

وأوضح وحيد، أن رئيس الكاف طالب في نهاية جلسته معه، ضرورة تكاتف النادي الأهلي مع الأندية الرائدة في القارة، وأن تكون هناك شفافية في التعامل لمواجهة مثل هذه التحديات، وأهمها ما طلبه وحيد - كممثل للأهلي – من وضع سياسات تهدف إلي تطوير لجان الكاف، وإزالة مبدأ الكيل بمكيالين.

وفي نهاية الجلسة حرص عماد وحيد، على إهداء رئيس الكاف فانلة الأهلي تحمل اسمه تقديرًا لدوره كرئيس للكاف يطلع بمهام كبيرة؛ من أجل الارتقاء بكرة القدم الإفريقية.. كما حرص على إهداء قميص النادي الأهلي يحمل أسماء كل من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، والسفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.