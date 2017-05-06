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الأهلي: نقدر دور وزارة الشباب للارتقاء بالرياضة

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التحرير

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حرص المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، على التوجه إلى وفد النادي الأهلي قبل انطلاق مراسم قرعة البطولة العربية، التي أُقيمت أمس الجمعة، برئاسة عماد وحيد، عضو مجلس الإدارة لمصافحته، ودار حديث ودي بينهما.

وعلمت «التحرير» أن عماد وحيد، أكد احترامه، والنادي الأهلي لدور وزارة الشباب والرياضة، مبديًا استعداد النادي للمساهمة في أي مناسبة تعمل للارتقاء بالرياضة المصرية، إضافة للعمل الدؤوب من أجل الحفاظ على الشكل المتطور للرياضة المصرية.

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التحرير

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