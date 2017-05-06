حظك اليوم برج الحوت الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرصة مهنية واهتمامات كثيرة تتعلق بالعمل في هذا اليوم



عاطفياً: خُذ بعين الاعتبار احتمال تأزّم الأوضاع فلا تُجازف باستمرار العلاقة



صحياً: الجلوس على شاطئ البحر عند ساعة المغيب يريح الأعصاب ويمنحك الهدوء

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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