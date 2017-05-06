أخبار عاجلة

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية -
‏‫بالصور.. وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى الشرطة -
الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست -
موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا -
مقتل 35 شخصا معظمهم أطفال جراء حادث حافلة في تنزانيا -
ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الحوت الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرصة مهنية واهتمامات كثيرة تتعلق بالعمل في هذا اليوم

عاطفياً: خُذ بعين الاعتبار احتمال تأزّم الأوضاع فلا تُجازف باستمرار العلاقة

صحياً: الجلوس على شاطئ البحر عند ساعة المغيب يريح الأعصاب ويمنحك الهدوء

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى