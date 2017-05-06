مقتل شخصين وإصابة خمسة إثر انفجارين في مانيلا

مانيلا - (د ب أ):

لقى شخصان حتفهما وأصيب خمسة آخرون في انفجارين في العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم السبت، حسبما أفادت الشرطة.

وقالت كبير المفتشين كيمبرلي موليتاس المتحدثة باسم الشرطة إن الانفجارين وقعا في منطقة كويابو، بالقرب من أكبر مسجد بوسط مانيلا.

وأضافت موليتاس أن الانفجار الأول وقع في الساعة 0555 مساء (0955 بتوقيت جرينتش) وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة.

وقال أوسكار البايالدي قائد قوات الشرطة الإقليمي إن الانفجار الثاني ضرب نفس المنطقة بعد ساعتين ونصف الساعة، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد شرطة خبراء المفرقعات بجروح.

وذكر البايالدي أنه يعتقد أن الانفجارين نتجا عن عبوتين بدائيتي الصنع، ولم ترد أية معلومات على الفور حول المشتبه بهم.

يشار إلى أن 14 شخصا أصيبوا في انفجار الأسبوع الماضي في كويابو قبل استضافة الفلبين لقمة زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

واستبعدت الشرطة أن يكون الإرهاب سببا للانفجار، حيث ألقت باللائمة فيه على معارك بين عصابات.