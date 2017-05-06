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حظك اليوم برج القوس الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً للسفر والحب والتواصل المميّز والمفاجآت الحلوة

عاطفياً: أنت على قناعة بأن الحب هو حجر الأساس لبناء علاقة متينة وناجحة تنتهي بالاستقرار

صحياً: تعاني قلّة النوم بسبب أمر مهم يشغل بالك، فحاول أن تعالجه سريعاً قبل تفاقم

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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