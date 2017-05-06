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حظك اليوم برج العقرب الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: كن متحفظاً يحذّرك هذا اليوم من التطاول على سلطة ما أو رفع التحديات، وقد يتحدث عن ظروف عامة تربكك

عاطفياً: تجد نفسك مجبراً على تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كانت تسبب لك الإزعاج والضيق

صحياً: شهيتك المفرطة لا مجال للجمها إلا بتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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