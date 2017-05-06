حظك اليوم برج الأسد الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: يفرض عليك ساتورن تسوية وضع عالق على الصعيد الإداري، ويغذيك هذا اليوم بالأمل ويجعلك مشرقاً، وتقدّم النصائح للآخرين



عاطفياً: عليك أن تعزز علاقاتك بالشريك بشكل أكبر كي تستطيع العمل معه كأنكما فريق واحد



صحياً: تجنّب تناول القهوة بعد الظهر ومساء فهي تسبب لك الأرق ليلاً

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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