أخبار عاجلة

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية -
‏‫بالصور.. وزير الداخلية يزور مصابي العمليات الإرهابية بمستشفى الشرطة -
الاتحاد الأوروبي يطالب لندن بالإبقاء على أوضاع مواطنيه بعد بريكست -
موسكو تؤيد عزم الأمم المتحدة إرسال خبراء أسلحة كيميائية إلى سوريا -
مقتل 35 شخصا معظمهم أطفال جراء حادث حافلة في تنزانيا -
ما حكم الشرع في زوج يخاصم زوجته بالشهور ويتكبر عليها؟ -
محاضرة فنيه قبل مران الأهلي.. وحجازي وعاشور يشاركان -
الأمن يرفض حضور روابط المشجعين في مباريات الأهلي والزمالك -
فيديو| داعية إسلامي: القرآن علاج لمريض السرطان -
«الإسكان»: 72% من أهالي مثلث ماسبيرو اختاروا التعويض المادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الثور الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: تحفّظْ ولا تعطِ ثقة غير مبنية على أرض صلبة، قد تفكّر في بيع عقار أو منزل، وربما تتلقى عرضاً أو توسّع عملاً يتعلّق بشأن منزلي

عاطفياً: تشعر بالتوتر بسبب بعض تصرفات الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل معها

صحياً: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيما السباح

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى