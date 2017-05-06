حظك اليوم برج الحمل الأحد 7/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: أعد النظر في بعض قراراتك السابقة إذا كنت تجد قراراً أفضل وأسرع حاليًّا، تحرّك!



عاطفياً: فكّر وحلّل، حان الوقت لتجسيد أمانيك وتحقيق رغبة المحيطين بك بالارتباط رسمياً



صحياً: وفر على نفسك القيام بمهام الآخرين واكتف بالمطلوب منك فقط لترتاح بعض الشيء

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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